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На границе с Крымом спецслужбы России задержали правозащитника

8 октября, 02:19

Правозащитник более часа допрашивался сотрудниками ФСБ России

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября / Фото: Facebook

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что при выезде из аннексированного Крыма представители российских спецслужб задержали и допросили крымскотатарского правозащитника и активиста Абдурешита Джеппарова.

"Крымскотатарский правозащитник и активист Абдурешит Джеппаров был задержан при выезде из Крыма и более часа допрашивался сотрудниками ФСБ России на административной границе между Армянском и Каланчаком", – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

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Напомним, в ЕС настаивают, что ОБСЕ должна получить доступ в аннексированный Крым. В ЕС отметили, что любые попытки запугивания и препятствования работе миссии ОБСЕ должны быть прекращены.

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Добавим, ранее мы писали, как украинцам в оккупированном Крыму "откосить" от "призыва" оккупантов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупационные "власти" Крыма открыли против жителей полуострова 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России.

Также сообщалось о массовом избиении российских журналистов, которые съехались в Крым на курсы военных репортеров.

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Россия Крым Украина активист Чубаров

Источник: Интерфакс-Украина

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