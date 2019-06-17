Названы страны, которые скоро могут признать депортацию крымских татар геноцидом

Принятие такого решения во многих странах – это длительный и нелегкий процесс

Фото: Getty Images

Не смотря на то, что Канада не признала депортацию крымскотатарского народа геноцидом, процесс и работа в этом направлении не останавливается. Ведь на принятие таких решений во многих странах уходит длительное время. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Мы имеем поддержку во всех демократических странах. Но надо понимать: принятие такого решения – не очень простой процесс. Украина десятилетиями работала, чтобы Голодомор был признан геноцидом рядом стран. Что касается депортации, то ее признали геноцидом в Латвии и Литве, и мы очень благодарны этим государствам за понимание и объективную оценку. Сейчас мы работаем с Польшей, с Канадой. Так что это только начало", – отметил Чийгоз.

Ранее мы писали о том, что к 75-й годовщине депортации крымских татар утвержден логотип, который будет использоваться на мероприятиях ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ахтем Чийгоз: "Судьба у предателей одна - Россия их использует и выбрасывает".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Названы страны, которые скоро могут признать депортацию крымских татар геноцидом". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"