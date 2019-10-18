Оккупанты не отдают лекарства задержанному активисту в Крыму

/ Фото: Крым.Реалии

Арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого недавно незаконно задержали оккупанты в Крыму, не отдают медикаменты, переданные его родственниками в СИЗО Симферополя. Об этом рассказал адвокат Приходько Назим Шеихмамбетов, пишет Крым.Реалии.

На днях адвокат встречался с задержанным Приходько.

"Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник – очки и медикаменты. Однако лекарства по неизвестным мне причинам ему не отдали. Причину будем выяснять у администрации СИЗО и в медслужбе", – сказал адвокат.

По его словам, если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.

"Я рассказал Олегу Приходько о том, что его задержание вызвало большой резонанс в обществе. Он высказал слова благодарности всем тем, кто его поддерживает. Он еще раз заверил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют. Он лишь высказывал свое мнение и остается патриотом Украины. Отдельно он отметил поддержку крымскотатарского народа, моральную и психологическую", – добавил Шеихмамбетов.

Напомним, за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилась вдвое. Активистов сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

Кроме этого, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

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