Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Оккупанты не отдают лекарства задержанному активисту в Крыму

18 октября, 15:05

Адвокат задержанного Олега Приходько недавно встречался с ним

/ Фото: Крым.Реалии

Арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого недавно незаконно задержали оккупанты в Крыму, не отдают медикаменты, переданные его родственниками в СИЗО Симферополя. Об этом рассказал адвокат Приходько Назим Шеихмамбетов, пишет Крым.Реалии.

На днях адвокат встречался с задержанным Приходько.

"Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник – очки и медикаменты. Однако лекарства по неизвестным мне причинам ему не отдали. Причину будем выяснять у администрации СИЗО и в медслужбе", – сказал адвокат.

По его словам, если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.

"Я рассказал Олегу Приходько о том, что его задержание вызвало большой резонанс в обществе. Он высказал слова благодарности всем тем, кто его поддерживает. Он еще раз заверил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют. Он лишь высказывал свое мнение и остается патриотом Украины. Отдельно он отметил поддержку крымскотатарского народа, моральную и психологическую", – добавил Шеихмамбетов.

Напомним, за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилась вдвое. Активистов сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

Кроме этого, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Крым СИЗО оккупанты

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
"Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром МиловымРоссия
В Украину пришло потепление: синоптики порадовали прогнозом погоды
В Украину пришло потепление: синоптики порадовали прогнозом погодыУкраина
"Симферополь. Украина": Усик одержал победу в патриотических шортахБокс
Настоящее бабье лето: прогноз погоды в Украине на неделю
Настоящее бабье лето: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Встреча Эрдогана с
Встреча Эрдогана с "депутатами" из Крыма: реакция УкраиныУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...