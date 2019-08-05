Оккупанты открыли дело на крымскотатарскую журналистку: она будет обращаться в ЕСПЧ

На журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову в анеексированном Крыму оккупанты открыли уголовное дело. Халилова планирует обжаловать это в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщили Крим.Реалии.
"Конечно же, этим делом заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой – ред.), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – сказала Халилова.
Журналистка подчеркнула, что считает это уголовное дело политически мотивированным.
"Надо же сказать, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел по коренному народу Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом!", – добавила журналистка.
ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства).
Прокуратура Крыма открыла производство после возбуждения в аннексирована Крыму уголовного дела против ведущей крымскотатарского канала ATR Гульсум Халиловой и ее заочного ареста.
Напомним, ранее на аннексированном полуострове нашли мертвым пропавшего 10 июля крымского татарина Фахри Мустафаева. Позже стало известно, что убитый оказался сыном делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.
Кроме этого, мы сообщали, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов . В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
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