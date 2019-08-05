Ее обвиняют якобы в участии в вооруженном формировании иностранного государства

/ Фото: atr.ua

Оккупанты открыли дело на крымскотатарскую журналистку: она будет обращаться в ЕСПЧ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83%D0%BC%20%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83%D0%BC%20%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 2019-08-05T10:11:33+03:00 Крым Ее обвиняют якобы в участии в вооруженном формировании иностранного государства

На журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову в анеексированном Крыму оккупанты открыли уголовное дело. Халилова планирует обжаловать это в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщили Крим.Реалии.

"Конечно же, этим делом заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой – ред.), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – сказала Халилова.

Журналистка подчеркнула, что считает это уголовное дело политически мотивированным.

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"Надо же сказать, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел по коренному народу Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом!", – добавила журналистка.

ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства).

Прокуратура Крыма открыла производство после возбуждения в аннексирована Крыму уголовного дела против ведущей крымскотатарского канала ATR Гульсум Халиловой и ее заочного ареста.

Напомним, ранее на аннексированном полуострове нашли мертвым пропавшего 10 июля крымского татарина Фахри Мустафаева. Позже стало известно, что убитый оказался сыном делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.

Кроме этого, мы сообщали, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов . В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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