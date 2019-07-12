Убийство крымского татарина в Крыму: появились детали

Мужчина был сыном делегата Курултая крымскотатарского народа

Фото: facebook.com/namatullaev

Крымский татарин Фахри Мустафаев, которого нашли мертвым, оказался сыном делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.

Напомним, что Фахри Мустафаева нашли десятого июля. Из рассказов родных Наматуллаев узнал, что в среду утром, после разговора по телефону Фахри собрался и уехал якобы по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

Как сообщается на сайте телеканала ATR, информацию о гибели Мустафаева подтвердила и юрист Хатидже Мамут, которая ранее сообщила о его пропаже.

"Нашли мертвым в районе села Ароматное, а точнее в Репино. Отец его опознал. Убийца закопал тело Фахри", – сообщила она.

В настоящее время правоохранители проводят следственные и оперативные действия.

Ранее журналисты Сегодня выяснили, как живут крымские татары в Херсонской области. За пять лет оккупации Крыма исчезло 45 татар, почти 25 тысяч – выехали с полуострова. Так, в Херсонской области в поселке Новоалексеевка более трети населения – крымские татары. Они называют эту землю своей.

Кроме этого, недавно в Москве прошла акция протеста против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму. В руках у них были транспаранты с лозунгами "Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другими. Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых из них.

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