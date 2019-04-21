Российские силовики опрашивают выезжающих из Крыма украинцев, будут ли те голосовать

В настоящее время линию соприкосновения пересекло более 17 000 человек

Фото: zn.ua.

Государственная пограничная служба заявляет, что российские силовики опрашивают выезжающих из аннексированного Россией Крыма украинцев на предмет участия в выборах президента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Относительно обстановки на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым, то нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано. Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админграницу в направлении материковой части Украины, оккупанты проводят опрос с целью установления будут ли уезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - сказано в сообщении.

Пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме.

В настоящее время линию соприкосновения пересекло более 17 000 человек.

Каких-либо нарушений законодательства, правил пересечения линии соприкосновения не произошло.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий президент).

Как сообщалось, количество избирателей из оккупированного Крыма, которые временно изменили место голосования перед вторым туром выборов президента Украины, составляет 4884 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственным реестром избирателей.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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