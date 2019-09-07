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В оккупированном Крыму арестовали водителя затонувшего катера

7 сентября, 00:12

Тело пропавшей пассажирки катера было найдено примерно через сутки

/ Фото: Pixabay

Судакский городской "суд" в оккупированном Крыму заключил под стражу водителя прогулочного катера, затонувшего на юге Крыма.

Семиметровый прогулочный катер "Камелот" затонул в 150-200 м от берега недалеко от мыса Меганом у Судака из-за штормовых волн. Один пассажир пропал, 12 человек удалось спасти, помощь врачей никому из них не понадобилась.

Тело пропавшей пассажирки было найдено примерно через сутки. Ей оказалась жительница Ростовской области России 1959 года рождения.

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В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение, предупреждали о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

Владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.

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Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма задержали судоводителя, управлявшего прогулочным катером, который затонул накануне.

По факту крушения возбуждено уголовное дело, судоводитель задержан в качестве подозреваемого.

Напомним, 5 сентября у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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Крым водитель жертвы катер судно

Источник: Интерфакс

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