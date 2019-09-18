Пограничники пресекли крупную контрабанду наркотиков в Крым: фото и видео

/ Фото: ГПСУ

Пограничники задержали нарушителя, который перевозил шесть килограммов каннабиса на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" 43-летний гражданин Украины планировал ехать в Россию через аннексирован Крым. Нарушитель спрятал 41 пакет с каннабисом в топливном баке автомобиля.

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"О возможной контрабанде оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ узнали заблаговременно и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали преступника. Найти наркотики в топливной системе автомобиля правоохранителям помогла служебная собака пограничного ведомства", – рассказывают в ведомстве.

Начато досудебное расследование по ст.305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Обнаруженные наркотики переданы следователям Службы безопасности Украины.

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Напомним, ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Кроме этого, в Днепропетровской области задержали мужчину, который наладил схему контрабанды наркотиков – он ввозил в Украину кокаин из стран Западной Европы.

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