Пограничники пресекли крупную контрабанду наркотиков в Крым: фото и видео

Пограничники задержали нарушителя, который перевозил шесть килограммов каннабиса на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Так, в контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" 43-летний гражданин Украины планировал ехать в Россию через аннексирован Крым. Нарушитель спрятал 41 пакет с каннабисом в топливном баке автомобиля.
"О возможной контрабанде оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ узнали заблаговременно и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали преступника. Найти наркотики в топливной системе автомобиля правоохранителям помогла служебная собака пограничного ведомства", – рассказывают в ведомстве.
Начато досудебное расследование по ст.305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Обнаруженные наркотики переданы следователям Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.
Кроме этого, в Днепропетровской области задержали мужчину, который наладил схему контрабанды наркотиков – он ввозил в Украину кокаин из стран Западной Европы.
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