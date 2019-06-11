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Политзаключенный Балух жалуется на боли и опасается отправки в ШИЗО

11 июня, 13:52

Адвокат, впрочем, надеется, что активиста могут вернуть в Крым

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org.

Украинский активист Владимир Балух, осужденный российским судом в аннексированном Крыму, которого после нескольких месяцев нахождения в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка, сообщил о болях в области головы и грудной клетки.

Об этом Крым.Реалии рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 10 июня.

По ее словам, Балух не употребляет пищу из российской колонии.

"Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", – сообщила Динзе.

Также В.Балух, со слов Динзе, опасается, что его опять могут отправить ШИЗО.

"Официальна версия (помещения Балуха в ШИЗО – КР) – Балух является систематическим нарушителем правил внутреннего распорядка. Это выгодно для администрации колонии, поскольку эти данные идут в характеристику, в том числе для суда. Например, это может использоваться, если защита обращается об условно-досрочном освобождении. Они делают негативную характеристику, и он это прекрасно понимает. Кроме того, он выразил опасение, что если его вернут обратно в колонию, то, скорее всего, опять поместят в ШИЗО" – рассказала Динзе.

Адвокат выразила надежду, что пока Балух находится в больнице, то "от него захотят избавиться и обратно отправят в Крым".

Как сообщалось, журналисты создали фильм "Балух", рассказывающий об узнике Кремля.

Также мы сообщали. что посольство США призвало Россиию оказать медпомощь Балуху.

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Тег Россия, Крым, тюрьма, политзаключенный, ШИЗО, Балух

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