Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с Крымом в составе Украины

МИД Украины заметил этот факт и поблагодарил за признание очевидного

Фото: Getty Images

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. В свою очередь, МИД Украины заметило это и поблагодарило посольство за признание очевидного факта. Об этом говорится на официальной странице МИД Украины в Twitter.

Отмечается, что Посольство РФ в Великобритании опубликовало на своей странице карту мира и процитировало слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова: "Под давлением Вашингтона, который преследует собственные геополитические цели, НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику".

Однако на карте Крым обозначен территорией Украины. Это заметило МИД Украины и ответило на твит: "Спасибо за признание очевидного! Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым – это Украина".

Напомним, мы писали, что арест всех 24 военнопленных украинских моряков, которые незаконно удерживаются в России, продлили до конца октября. Перед заседаниями, которые по ходатайству прокуроров проходили в закрытом режиме, моряков поделили на четыре группы.

Кроме того, массовые аресты крымских татар в аннексированном Россией Крыму вызывают у США "глубокую обеспокоенность". Об этом написали в Twitter посольства США в Украине.

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