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Крымскотатарский активист Бекиров переживает адские боли в СИЗО – адвокат

16 июля, 17:16

Родственники политузника не могут передать ему лекарства

Эдем Бекиров. Фото: Радио Свобода
Эдем Бекиров. Фото: Радио Свобода.

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в медсанчасти СИЗО №1 Симферополя, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин изданию Крым Реалии.

"Последние четыре дня у него сильнейшие судороги, которые причиняют ему огромную физическую боль, он не может спать. Кроме того, у него постоянные проблемы с сердцем. Последний месяц у него сильнейшая аритмия. При малейшей физической нагрузке, например, встал, взял в руки веник, аритмия усиливается, скачет давление. Из-за этого он вынужден находиться в лежачем состоянии", – рассказал адвокат.

По словам Ладина, чтобы регулировать уровень сахара в крови его подзащитный периодически ничего не ест.

"Его крайне беспокоит уровень сахара, несмотря на то что ему подняли дозу инсулина он (уровень) все равно высокий. Он пытается регулировать уровень сахара голодом, но бывает так, что он ничего не ест и сахар резко падает до критической отметки", – пояснил он.

Кроме того, со слов родственников Эдема Бекирова им не удается передать в медсанчасть необходимые лекарства, которые у него закончились.

Ранее сообщалось об эпидемии кори в СИЗО, где держат Бекирова.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года.  Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову, Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.

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Тег Крым, СИЗО, адвокат, болезни, крымские татары, Бекиров

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