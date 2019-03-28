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Постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в аннексированном Крыму

Сегодня, 02:13

Последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org
Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.
Постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в аннексированном Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3e3/d39/5c63e3d393bfd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3e3/d39/5c63e3d393bfd.jpg Крым Последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко проинформировал Генсека Организации Антониу Гутерриша о новой волне преследований крымских татар на временно оккупированной Россией Крымском полуострове. Об этом сообщает Укринформ.

"27 марта 2019 представители крымскотатарской общины в Симферополе и Белогорском районе временно оккупированной территории АР Крым получили незаконных обысков со стороны российской оккупационной власти. В результате, по меньшей мере 20 человек, были незаконно задержаны, что превратило этот демарш 27 марта на одну из самых масштабных репрессивных акций против крымских татар на оккупированном полуострове", – говорится в документе.

Ключевым элементом реагирования должна стать усиленный политический, экономический и санкционный давление на агрессора. "Грубые нарушения прав человека Российской Федерацией во временно оккупированном Крыму должны побуждать мощную и консолидированный ответ со стороны международного сообщества, чтобы незаконно задержаны люди были освобождены, а также во избежание дальнейших человеческих страданий", – отмечается в тексте документа.

Также Украина требует от Российской Федерации выполнения в полной мере резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", а также промежуточное решение Международного суда по делу Украины против России.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о массовых обысках и задержаниях в Крыму, которые оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" . Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты.

В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек.

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Тег Крым, ООН, силовики, репрессии, РФ, генсек, крымские татары, Ельченко

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Источник:

Укринформ

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