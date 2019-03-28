Постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в аннексированном Крыму

Последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в аннексированном Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3e3/d39/5c63e3d393bfd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3e3/d39/5c63e3d393bfd.jpg 2019-03-28T02:13:00+02:00 Крым Последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко проинформировал Генсека Организации Антониу Гутерриша о новой волне преследований крымских татар на временно оккупированной Россией Крымском полуострове. Об этом сообщает Укринформ.

"27 марта 2019 представители крымскотатарской общины в Симферополе и Белогорском районе временно оккупированной территории АР Крым получили незаконных обысков со стороны российской оккупационной власти. В результате, по меньшей мере 20 человек, были незаконно задержаны, что превратило этот демарш 27 марта на одну из самых масштабных репрессивных акций против крымских татар на оккупированном полуострове", – говорится в документе.

Ключевым элементом реагирования должна стать усиленный политический, экономический и санкционный давление на агрессора. "Грубые нарушения прав человека Российской Федерацией во временно оккупированном Крыму должны побуждать мощную и консолидированный ответ со стороны международного сообщества, чтобы незаконно задержаны люди были освобождены, а также во избежание дальнейших человеческих страданий", – отмечается в тексте документа.

Также Украина требует от Российской Федерации выполнения в полной мере резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", а также промежуточное решение Международного суда по делу Украины против России.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о массовых обысках и задержаниях в Крыму, которые оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" . Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты.

В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек.

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