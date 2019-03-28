"Суд" в Симферополе арестовал пятерых крымских татар

Украинцы будут находиться под стражей до 15 мая 2019 года

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Суд" в Симферополе арестовал пятерых крымских татар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg 2019-03-28T01:47:28+02:00 Крым Украинцы будут находиться под стражей до 15 мая 2019 года

В Киевском районном "суде" города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным сегодня крымским татарам.

Об этом написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Есть уже первые решения так называемого суда: Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года. РФ продолжает издеваться над гражданами Украины, крымскими татарами и устраивать показательные судилища", – отметила Денисова.

Позднее она добавила, что завершено судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархату Базарову.

В отношении их "так называемый суд" также вынес решение содержания под стражей до 15 мая 2019 года.

"По предварительным данным, сегодня будет рассмотрено 12 ходатайств. Следим дальше", – отметила омбудсмен.

Сайт "Сегодня" сообщал о массовых обысках и задержаниях в Крыму, которые оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" . Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты.

В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек.

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