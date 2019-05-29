Появились подробности гибели ребенка в автомобиле в Крыму

Во время обеда на природе дочь сама села в автомобиль

Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму погибла малолетняя девочка в автомобиле, который съехал с горы в Симферопольском районе. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По версии следствия, 28 мая вечером супруги и их дочь 2014 года рождения на автомобиле ВАЗ-2121 поехали отдыхать на природу в село Строгановка. Семья заехала на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и поесть. В это время ребенок отошел от родителей и сел в автомобиль, после чего машина покатилась вниз со склона. Родители остановить автомобиль не смогли. Сообщается, что позже девочка скончалась от полученных травм.

Напомним, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие. Chevrolet столкнулся с троллейбусом и влетел в столб. В результате аварии три человека пострадали. Травмы получили водитель и пассажиры легковушки. В общественном транспорте все уцелели.

Кроме этого, на выезде из Киева столкнулись Volkswagen Passat, Daihatsu Sirion и "Нива". По предварительной информации, Daihatsu, Passat и Sirion ехали из Киева, когда на встречную выехал ВАЗ "Нива". Sirion относительно повезло — Passat отлетел в нее уже по инерции, поэтому в этой машине обошлось без пострадавших. В результате аварии пострадал водитель и женщина-пассажир Volkswagen и водитель ВАЗ.

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