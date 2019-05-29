Тройное ДТП в Хмельницкой области: четверо пострадавших

На трассе не разминулись Opel, Renault и автомобиль "ГАЗель"

В Хмельницкой области сегодня, 29 мая, около 09.00 часов на трассе М-12 возле села Мацьковцы произошло ДТП с потерпевшими.

Предварительно установлено, что 43-летняя винничанка на автомобиле Opel, двигаясь со стороны Хмельницкого в направлении Тернополя, допустила лобовое столкновение с автомобилем "ГАЗель", под управлением 46-летнего жителя Хмельницкого района.

Не удалось избежать столкновения и 31-летней женщине – водителю электромобиля Renault, который двигался сразу за автомобилем "ГАЗель".

В результате ДТП водитель и 50-летняя пассажирка автомобиля Opel получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Водителю и пассажиру автомобиля "ГАЗель" оказали медицинскую помощь без госпитализации. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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