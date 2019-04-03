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Предавшему Украину "мэру Евпатории" грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 19:57

Андрея Филонова обвинили в превышении должностных полномочий за махинации с землей оккупированного Россией города

Андрей Филонов. Фото: facebook.com/andriy.filonov
Андрей Филонов. Фото: facebook.com/andriy.filonov.
Предавшему Украину "мэру Евпатории" грозит до 10 лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e5/7b5/5ca4e57b5cfcc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e5/7b5/5ca4e57b5cfcc.jpg Крым Андрея Филонова обвинили в превышении должностных полномочий за махинации с землей оккупированного Россией города

Сотрудники российских силовых структур задержали "мэра" аннексированной Россией Евпатории Андрея Филонова по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщили 3 апреля в ФСБ.

В результате поданного так называемой "прокуратурой Крыма" иска "Евпаторийский городской суд" постановил лишить его занимаемой должности в оккупированном Россией городе. Кроме того, на данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело.

На данный момент следователи установили, что он незаконно изменил вид разрешенного использования находящихся в собственности города участков общей площадью около 14 га с целью дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

В результате действий "градоначальника Евпатории" городскому бюджету был причинен ущерб в 35 млн рублей.

Утром 3 апреля по месту его жительства и в "администрации" города прошли обыски, а сейчас Филонову избирают меру пресечения.

Стоит отметить, что Уголовный кодекс РФ предполагает за вменяемые ему преступления наказание в виду лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

До российской аннексии Крыма Филонов занимал должности депутата Евпаторийского местного совета, советника главы автономной республики, а также был одним из лидеров Всеукраинского Общественного объединения "Вече Украины".

Напомним, ранее оккупанты вынесли суровый приговор другому предателю Украины – экс-командиру керченской роты "Беркута" Олега Шевченко, признав его виновным во взяточничестве в крупном размере на должности "экс-заместителя председателя администрации Керчи", и приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 10 месяцев.

Мы также писали о том, что в прошлом году Днепровской районный суд Киева приговорил бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Кроме того, сообщалось, что задержанный сотрудниками СБУ экс-заместитель главы Севастопольской городской администрации Олег Кизименко был приговорен Голосеевским районным судом Киева к пяти годам лишения свободы условно.

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Тег коррупция, мэр, Евпатория, превышение полномочий, аннексия Крыма

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Источник:

Интерфакс

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