Предавшему Украину "мэру Евпатории" грозит до 10 лет тюрьмы
Андрея Филонова обвинили в превышении должностных полномочий за махинации с землей оккупированного Россией города
Сотрудники российских силовых структур задержали "мэра" аннексированной Россией Евпатории Андрея Филонова по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщили 3 апреля в ФСБ.
В результате поданного так называемой "прокуратурой Крыма" иска "Евпаторийский городской суд" постановил лишить его занимаемой должности в оккупированном Россией городе. Кроме того, на данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело.
На данный момент следователи установили, что он незаконно изменил вид разрешенного использования находящихся в собственности города участков общей площадью около 14 га с целью дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
В результате действий "градоначальника Евпатории" городскому бюджету был причинен ущерб в 35 млн рублей.
Утром 3 апреля по месту его жительства и в "администрации" города прошли обыски, а сейчас Филонову избирают меру пресечения.
Стоит отметить, что Уголовный кодекс РФ предполагает за вменяемые ему преступления наказание в виду лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.
До российской аннексии Крыма Филонов занимал должности депутата Евпаторийского местного совета, советника главы автономной республики, а также был одним из лидеров Всеукраинского Общественного объединения "Вече Украины".
Напомним, ранее оккупанты вынесли суровый приговор другому предателю Украины – экс-командиру керченской роты "Беркута" Олега Шевченко, признав его виновным во взяточничестве в крупном размере на должности "экс-заместителя председателя администрации Керчи", и приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 10 месяцев.
Мы также писали о том, что в прошлом году Днепровской районный суд Киева приговорил бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша к 12 годам тюрьмы за государственную измену.
Кроме того, сообщалось, что задержанный сотрудниками СБУ экс-заместитель главы Севастопольской городской администрации Олег Кизименко был приговорен Голосеевским районным судом Киева к пяти годам лишения свободы условно.
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