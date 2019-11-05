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Пункт пропуска "Каланчак" полностью закроют на неделю

5 ноября, 20:37

Контрольные пункты Чаплинка и Чонгар продолжат работать в штатном режиме

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября / Фото: Facebook

С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак", строительство которого планируют завершить 10 ноября, что на админгранице с аннексированным Россией Крымом, не будет осуществляться пропуск граждан.

Об этом сообщает Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы.

Как отмечается, такое решение приняли для того, чтобы представители "Укрзализныци" могли провести строительные работы повышенной опасности по реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом, а также, чтобы избежать случаев травмирования людей и неудобств во время пересечения.

Контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" будут продолжать работать в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируется 10 ноября. С 23 сентября в связи с проведением строительных работ, на КПВВ не пропускают автомобили.

Ранее о развитии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар"рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Работы начала "Укрзализныця" по поручению президента Владимира Зеленского.

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Напомним, в прошлом году, 1 октября 2018 года, было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работув связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди– при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

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строительство Крым Каланчак КПВВ

Источник: Сегодня

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