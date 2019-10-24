Строительство КПВВ "Каланчак" планируют завершить 10 ноября

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября / Фото: Facebook

Уже совсем скоро завершится строительство таможенного пункта КПВВ "Каланчак" между Херсонской областью и Крымом. 10 ноября начнется тестовая эксплуатация таможни, сообщили в среду на странице председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева в Facebook.

Он отметил, что процесс происходит динамично, а 23 октября обсуждался ежедневный план завершения строительства и открытия таможенного пункта.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализованы его поручения по обустройству КПВВ", – рассказал сказал Гусев.

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Ранее о развитии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Работы начала "Укрзализныця" по поручению президента Владимира Зеленского.

Напомним, в прошлом году 1 октября 2018 года было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работув связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди– при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

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