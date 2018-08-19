Россия согнала военную технику для учений в оккупированном Крыму
На полигонах "Ангарский" и "Старый Крым" находятся 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи
Подразделения связи Черноморского флота России начали отработку задач полевого выхода на полигонах в оккупированном Крыму. Учения подразделений оккупанта продлятся до середины сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"На полигонах "Ангарский" и "Старый Крым" более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники подразделений связи из состава армейского корпуса ЧФ", – отметили в пресс-службе, заявив, что подразделения отрабатывают "задачи по развёртыванию полевой опорной сети связи флота".
Оккупанты также отрабатывают отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну и задачи по ремонту спецтехники.
"После прибытия в назначенный район связисты выполнили мероприятия инженерного оборудования местности, развернули подвижные узлы связи, и осуществили маскировку своих позиций", – отмечено в сообщении.
Напомним, что в марте российские военные начали учения ракетных и артиллерийских подразделений в приграничных с Украиной областях и в аннексированном Крыму.
А в апреле на полуострове начались военные учения, на которых оккупанты отрабатывали выявление кораблей условного противника.
Ранее авиация Южного военного округа России на учениях провела бомбометания на крымском полигоне Опук.
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