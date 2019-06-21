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Тысячи солдат, ракеты, самолеты и корабли: в разведке рассказали об армии РФ в Крыму

21 июня, 11:08

С начала российской оккупации на полуострове постоянно растет количество вооружений

Фото: Минобороны РФ

Группировка российских войск в оккупированном Крыму уже достигла 30 тысяч солдат, а также усилилась мощными зенитно-ракетными системами и перебрасывает авиацию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупанты рассчитывают увеличить количество войск к 2025 году еще на 7-10 тысяч человек.

"За период аннексии Крыма российское командование развернуло на полуострове межвидовую группировку, общая численность которой на сегодняшний день превышает 30 тысяч человек", – сообщил Скибицкий.

Также представитель ГУР отметил российские ракетные комплексы С-400 в Крыму, которые были развернуты там в прошлом году.

"В 2018 году в рамках перевооружения 31 дивизии ПВО 4 армии ВГИС и ПВО Южного военного округа Российская Федерация развернула на территории оккупированного Крыма три дивизиона, на вооружении которых состоят зенитно-ракетные системы С-400 … В состав черноморского флота РФ в период с 2014 года по настоящее время были включены шесть подводных лодок и пять надводных кораблей, на вооружении которых находятся ракетные комплексы типа "Калибр", в частности, в течение 2018-2019 годов в состав флота были введены два малых ракетных корабля", – подчеркнул он.

Также было отмечено недавнюю переброску Россией в Крым тактической авиации, которая проходила в рамках масштабных учений, в том числе на территории оккупированного полуострова.

"Последним таким мероприятием было проведение в период 24 мая – 8 июня этого года авиационных соревнований "Авиадартс-2019", в которых принимали участие более 50 самолетов различных типов (в том числе до 30 единиц с территории России). После завершения соревнований все не крымские самолеты вернулись в свои пункты постоянного базирования"- добавили в разведке.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве обороны ранее уже отмечали, что российская группировка в Крыму несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, где находятся самолеты, корабли, танки и другое вооружение. Также была озвучена численность армии РФ в Крыму.

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Тег Россия, Крым, армия, самолеты, разведка, Скибицкий

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Источник:

УНИАН

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