Россия стягивает спецтехнику в оккупированный Крым

Российская Федерация стягивает в аннексированный Крым истребители и специальную технику, сообщают в Министерстве временно оккупированных территорий Украины.

Так, спутник зафиксировал на аэродроме возле Севастополя 24 самолета-истребителя, 150 автомобилей, а также ряд другой военной техники.

В министерстве отметили, что Россия рассматривает оккупированный полуостров исключительно как военную базу. Кроме того, в министерстве также связали новые маневры России с попыткой держать в напряжении весь Европейский континент.

Как сообщалось, оккупанты в Крыму выставили на боевое дежурство еще один ракетный комплекс. Россияне вывели на боевое дежурство дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 – подразделение разместили в Джанкое, за 30 километров от границ Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усилили противовоздушную оборону в Крыму еще одним комплексом С-400, а до этого на полуострове были развернуты три дивизиона С-400 – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Черном море.