Российские поезда, чтобы попасть в Крым, маскируются: что придумали в Кремле

Первый поезд из Петербурга прибыл в аннексированный Севастополь утром 25 декабря

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Поезда, которые незаконно будут курсировать через Керченский мост, чтобы избежать санкций, скрывают свою принадлежность к государственным "Российским железным дорогам". Об этом сообщает "Радио "Свобода".

Составы, которые будут курсировать между Петербургом и Севастополем и между Москвой и Симферополем названы "Оператор "Таврии"". Издание отмечает, что они якобы принадлежат некой частной компании "Гранд-Экспресс", а не РЖД.

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Напомним, вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины.

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О завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества.

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