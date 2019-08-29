Российский солдат в Крыму наехал на ребенка и избил его мать

Рядовой ушел в самоволку и наехал на ребенка

/ Фото: InformNapalm

В оккупированном российскими войсками Севастополе, солдат-срочник ВС РФ, рядовой Алиев пошел в самоволку. Возле пляжа "Омега" вместе с братом из Дагестана он наехал на автомобиле BMW ребенка, а в ответ на замечание — вышел из машины и жестоко избил его мать.

Об этом сообщил телеграмм канал "Подъём", – пишет Инфонанапалм.

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Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm установили, что солдат проходит службу в новой созданой в 2014 году 15-й ракетной бригаде береговой обороны (в / ч 80365, город Севастополь, оккупированный Крым). Бригада создана после перебазирования 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии (в / ч 85103, г. Каспийск, Республика Дагестан).

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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