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Стала известна судьба крымских татар, задержанных у Верховного суда России

12 июля, 08:32

Судебное разбирательство протоколов должен состояться 29 июля

В четверг, 11 июля, поздно вечером из московских органов внутренних дел "Мещанское" и "Таганская" освободили крымских татар, которые были задержаны у Верховного суда России. Об этом передает "Крымская Солидарность".

По данным адвокатов, на крымскотатарских активистов составили протоколы об административных нарушениях по ч. 5 ст. 20 Кодекса РФ (нарушение установленного порядка организации митинга), за что предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Судебное разбирательство протоколов должен состояться 29 июля.

Напомним, на следующий день после задержания на Красной площади в Москве участников акции против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму, в столице РФ вновь прошли задержания.

Московские правоохранительные органы задержали и доставили в отделения полиции 55 крымских татар, которые собрались у здания Верховного суда в Москве.

Кроме того, ранее вынесли приговоры и другим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" - Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединова и Эмилю Джемаденову, которым дали от 12 до 17 лет лишения свободы.

Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.


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Тег Россия, суд, задержание, решение, крымские татары

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