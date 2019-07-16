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Суд Амстердама принял промежуточное решение по скифскому золоту

16 июля, 13:01

Апелляционному суду требуется от сторон дополнительная информация о праве собственности на экспонаты

Фото: Wikipedia

Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение, касающееся экспонатов выставки "Крым – золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма выставлялись в Нидерландах в музее Алларда Пирсона.

Как сообщается на сайте Апелляционного суда, судьи решили сегодня принять промежуточное решение.

Апелляционному суду требуется от сторон дополнительная информация о праве собственности на экспонаты. Музей Алларда Пирсона имеет право хранить экспонаты, пока дело окончательно не будет решено в суде.

"Стороны получили два месяца, чтобы предоставить запрашиваемую информацию. Позже суд рассмотрит дело дополнительно. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", – говорится в сообщении.

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после оккупацией Крыма Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как Украина, так и Россия. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота"

К слову, часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве. 


Также мы писали, что зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имеют отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Петухова, истцы, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами. Они стали "фантомными юридическими лицами", которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали к моменту оккупации Крыма.

Более подробно о споре читайте на сайте "Сегодня" в материале "Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов".

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Тег суд, Амстердам, скифское золото

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Источник:

УНИАН

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