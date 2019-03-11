Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Фантомные юрлица: почему "музеи Крыма" не имеют права на "скифское золото"

Сегодня, 16:29

Аргументы украинской стороны уже представлены суду в амстердаме

Фото: Wikipedia
Фантомные юрлица: почему "музеи Крыма" не имеют права на "скифское золото" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/670/a49/5c8670a496b8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/670/a49/5c8670a496b8f.jpg Украина Аргументы украинской стороны уже представлены суду в амстердаме

Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имеют отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Петухова, истцы, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами. Они стали "фантомными юридическими лицами", которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали к моменту оккупации Крыма.

"Их требования противоречат положениям международного права, в частности конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, и положением украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты" , – отметил чиновник.

Читайте также

Он подчеркнул, что украинская сторона уже уведомила об этом суд.

"Это в нашем понимании "ненадлежащий истец", на что мы сразу обратили внимание суда. Особая циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах полагаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов", – добавил Петухов.

Возвращение артефактов в Крым означает либо их уничтожение, либо вывоз на территорию России, предупредил чиновник.

 "Министерство культуры своим приказом уже определило, что до момента деоккупации эти артефакты должны храниться в Киеве, чтобы обеспечить их целостность", – сказал Петухов.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота"

К слову, часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве. 

Более подробно о споре читайте на сайте "Сегодня" в материале "Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, Крым, золото, минюст, скифское золото, Петухов

Вы сейчас просматриваете новость " Фантомные юрлица: почему "музеи Крыма" не имеют права на "скифское золото"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором

19 февраля, 15:57

В Нидерландах решают, кому вернуть уникальную коллекцию – Украине или крымским оккупантам

ЕСПЧ назначил первое заседание по оккупации Крыма

15 сентября 2018, 09:49

Первое процессуальное заседание о нарушении прав человека в Крыму и оккупации полуострова запланировано на 27 февраля 2019 года в Страсбурге

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Мыться каждый день - вредно

Обильное питье: печальные последствия

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Игорь Суркис: «Сказал Гармашу, что это его последний шанс»

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Возле Киева нашли волка: его сбила машина