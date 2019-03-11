Фантомные юрлица: почему "музеи Крыма" не имеют права на "скифское золото"
Аргументы украинской стороны уже представлены суду в амстердаме
Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имеют отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает пресс-служба ведомства.
По словам Петухова, истцы, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами. Они стали "фантомными юридическими лицами", которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали к моменту оккупации Крыма.
"Их требования противоречат положениям международного права, в частности конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, и положением украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты" , – отметил чиновник.
Он подчеркнул, что украинская сторона уже уведомила об этом суд.
"Это в нашем понимании "ненадлежащий истец", на что мы сразу обратили внимание суда. Особая циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах полагаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов", – добавил Петухов.
Возвращение артефактов в Крым означает либо их уничтожение, либо вывоз на территорию России, предупредил чиновник.
"Министерство культуры своим приказом уже определило, что до момента деоккупации эти артефакты должны храниться в Киеве, чтобы обеспечить их целостность", – сказал Петухов.
Как сообщалось, в понедельник, 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".
К слову, часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.
Более подробно о споре читайте на сайте "Сегодня" в материале "Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов".
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