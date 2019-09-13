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Суд отправил в тюрьму капитанов, по чьей вине в Крыму погибли три человека

13 сентября, 20:45

Капитан плавкрана не стал эвакуировать экипаж и согласился на буксировку

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Краснодарский суд заменил условные сроки на реальные двум капитанам, по вине которых в оккупированном Крыму при буксировке погибли три человека. На ужесточении наказания настояла прокуратура.

В октябре 2016 года директор ФБУ "Морспасслужбы Росморречфлота" поручил капитану судна-буксировщика взять на буксир плавкран, который в бурю сел на мель у "Артека" в анексированном Гурзуфе и получил пробоины. При буксировке с плавкрана не сняли людей, вопреки правилам. Суд и следствие установили, что капитан плавкрана не стал эвакуировать экипаж и согласился на буксировку, а капитан буксира начал операцию, хотя знал, что на плавкране были люди. Плавкран перевернулся, погибли три человека из восьми членов экипажа.

Сначала суд приговорил капитанов к двум годам лишения свободы условно, а начальника морсспасслужб к трем годам условно. Транспортный прокурор оспорил это решение как слишком мягкое.

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Суд оставил приговор начальнику ФБУ без изменений, а двух капитанов отправил в колонию-поселение.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа. В Крыму задержали судоводителя затонувшего прогулочного катера. Задержанному вменяется в вину нарушение правил эксплуатации судна, повлекшее смерть человека. 

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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Источник: Интерфакс

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