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Крымские полицейские поймали боевика "ДНР": подробности

13 сентября, 00:05

Мужчина рассказал, что в 2014 году входил в состав незаконного вооруженного формирования «ДНР»

/ Фото: Нацполиция

Крымские полицейские совместно с Государственной пограничной службой Украины при попытке пересечения административной границы с временно аннексированной территории АР Крым на КПВВ "Чонгар" задержали разыскиваемого 35-летний жителя Донецкой области, который находился в рядах незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

Мужчина рассказал, что в 2014 году входил в состав незаконного вооруженного формирования "ДНР", имел позывной "Коршун" и принимал активное участие в вооруженном конфликте по свержению конституционного строя на территории Донецкой области.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

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Досудебное расследование в отношении подозреваемого будет осуществляться следователями в Донецкой области, которые были инициаторами его розыска.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Кроме этого, в Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники".

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Крым боевик ДНР

Источник: Сегодня

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