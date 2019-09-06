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В Крыму задержали судоводителя затонувшего прогулочного катера

6 сентября, 13:26

Задержанному вменяется в вину нарушение правил эксплуатации судна, повлекшее смерть человека

/ Фото: Сегодня

По факту крушения прогулочного катера возле Судака, возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации прогулочного катера, его судоводитель задержан. Об этом сообщила пресс-служба оккупационного следственного управления СКР.

"Согласно части 2 статьи 263 УК РФ, нарушение этих правил повлекло по неосторожности смерть человека. Судоводителя допросили в качестве подозреваемого. Ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения", – говорится в сообщении.

Отметим, по информации российских СМИ, владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Сообщают российские медиа и о том, что, предположительно, задержанный владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.

На данный момент следствие установило, что днем 5 сентября маломерное моторное судно "Камелот" отплыло от поселка Новый Свет в сторону мыса Карадаг.

Сообщается, что катер попал в шторм и через 20 минут затонул в 150 метрах от берега, а находившиеся на борту люди оказались в открытом море без спасательных средств. Известно, что 13 человек удалось спасти, один пассажир пропал, его поиски возобновились в пятницу утром.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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Крым катер затонул судак

Источник: Интерфакс

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