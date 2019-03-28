Украина предупредила страны-члены ООН о риске новых массовых репрессий в Крыму

Украинская сторона призвала международное сообщество дать "мощный и консолидированный" ответ на бесчинства российской оккупационной власти

Фото: Facebook Anton Naumliuk.

Украина предупредила страны-члены ООН о риске новых массовых репрессий в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg 2019-03-28T05:03:59+02:00 Крым Украинская сторона призвала международное сообщество дать "мощный и консолидированный" ответ на бесчинства российской оккупационной власти

Постоянное представительство Украины при ООН разослало всем государствам-членам официальное письмо, в котором предупредило об угрозе новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыма. Об этом пишет Укринформ.

"Особое беспокойство вызывает то, что поводы для нынешних обысков и задержаний уже применялись для того, чтобы сфабриковать обвинения для осуждения крымскотатарских активистов. Так что не исключено, что Российская Федерация готовит новую волну уголовных преследований, чтобы запугать и заглушить голос крымскотатарского народа ", – подчеркивается в обращении.

Украинская сторона призвала международное сообщество дать "мощный и консолидированный" ответ на бесчинства российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму.

"Дополнительный политическое и экономическое давление, а также санкции против государства-агрессора должны стать важнейшим элементом этого ответа", – подчеркнули в украинском диппредставительстве.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о массовых обысках и задержаниях в Крыму, которые оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" . Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты.

В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек.

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