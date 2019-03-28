Украина предупредила страны-члены ООН о риске новых массовых репрессий в Крыму
Украинская сторона призвала международное сообщество дать "мощный и консолидированный" ответ на бесчинства российской оккупационной власти
Постоянное представительство Украины при ООН разослало всем государствам-членам официальное письмо, в котором предупредило об угрозе новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыма. Об этом пишет Укринформ.
"Особое беспокойство вызывает то, что поводы для нынешних обысков и задержаний уже применялись для того, чтобы сфабриковать обвинения для осуждения крымскотатарских активистов. Так что не исключено, что Российская Федерация готовит новую волну уголовных преследований, чтобы запугать и заглушить голос крымскотатарского народа ", – подчеркивается в обращении.
Украинская сторона призвала международное сообщество дать "мощный и консолидированный" ответ на бесчинства российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму.
"Дополнительный политическое и экономическое давление, а также санкции против государства-агрессора должны стать важнейшим элементом этого ответа", – подчеркнули в украинском диппредставительстве.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о массовых обысках и задержаниях в Крыму, которые оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" . Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты.
В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек.
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