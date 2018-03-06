В Крым не впустили украинского "Черного коня" и "Чупа-чупс"

Сегодня, 12:48

Семена редиса и сладкого перца и других овощных культур обнаружили на пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп"

&quot;Запрещенная&quot; продукция. Фото: rsn-crimea.ru
"Запрещенная" продукция. Фото: rsn-crimea.ru

Специалисты Россельхознадзора по Крыму пресекли 31 попытку ввоза на полуостров из Украиныпродукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрещенные к ввозу товары обнаружили при проведении контроля на автомобильных пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

"В частности, в ручной клади и багаже пассажиров обнаружили 151 кг, 12 штук и 43 пакета контрафактной продукции. Среди запрещенных товаров — семена огородных культур, рассада, овощи и фрукты неизвестного происхождения", — говорится в сообщении.

На фотографиях, предоставленных  Россельхознадзором,  видны упаковки с семенами редиса "Чупа-чупс", перца сладкого "Черный конь", томата "Черный принц" и другие. Всю продукцию вернули обратно.

Добавим,что с начала года на территорию Украины 1810 кг, 192 единицы и 136 пакетов продукции, обнаруженной в ручной клади и багаже.

Ранее сообщалось, что в Крым не пустили 328 кг продуктов с материковой Украины.

Также мы писали, что  в Крым  пытались ввезти 4 собаки и 6 канареек. Кроме того, в чемоданах для личных вещей было выявлено 210 яиц и 10 суточных цыплят. 
товары, Крым, Джанкой, овощи

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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