Российская милитаризация Крыма не помешает его деоккупации – Чубаров

Об этом заявил народный депутат Украины – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 4 марта в телеэфире, сообщает проект "Крым. Реалии".

"Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным оружием, которое у них есть на сегодня. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам-членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает преграды, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыма, я бы не стал", – сказал Чубаров.

По его словам, на Россию активно оказывают давление международные партнеры Украины по всем направлениям, в том числе и экономическими санкциями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сколько тысяч российских военных находится в Крыму – эксперт открыл цифры

Ранее генерал рассказал о страшном оружии Путина в Крыму, которое угрожает всему миру.

Как рассказывал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие. Он добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

В 2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство российские зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.