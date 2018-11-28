В Крыму активисты начали сбор помощи захваченным украинским морякам

В оккупированном Крыму активисты объявили сбор помощи для украинских моряков, захваченных в плен россиянами во время атаки в Азовском море. Об этом в Facebook сообщил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

"Родные этих моряков находятся далеко и не имеют возможности находится с ними рядом. Поэтому оказать им помощь, поддержку – наша с вами обязанности и долг. Как известно, в СИЗО есть необходимость в вещах первой необходимости – туалетные принадлежности, какая-то одежда элементарная", – объяснил он.

Кроме того, активист напомнил, что военные были пленены в форме, кирзовых сапогах, "а находится каждый день в течении суток очень тяжело, особенно в такой обуви".

В своем обращении он добавил также список вещей и продуктов питания, необходимых плененным украинцам.

"Сегодня в сетях очень много людей говорило о сборе помощи. К сожалению, никто не взялся организовать ее, поэтому я сейчас объявляю сбор передач для украинских моряков в Симферопольский следственный изолятор", – подчеркнул Джелялов.

Позже он добавил, что в помощь задержанным уже поступили первые вещи.

В свою очередь, на материковой Украине для плененных моряков также идет сбор денег, организованный журналистом Османом Пашаевым.

"Отчет на час ночи 28 ноября. Собрали 128 000 297 гривен. Отчет на 35 листах. Смотрите, там иногда в назначениях перевода люди пишут морякам", – написал он.

Напомним, 25 ноября Россия устроила нападение на украинские корабли в Азовском море и атаковала малые артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу".

Россияне открыли огонь на поражение и несколько раз шли на таран с украинцами и в результате захватили три корабля и взяли в плен 24 моряков, шестеро из которых получили ранения.

После этого было собрано экстренное заседание СНБО, а вслед за ним – и Верховной Рады, на которых было утверждено решение о введении военного положения в ряде областей Украины.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на атаку России в Азовском море: хроника событий онлайн".