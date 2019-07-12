В Крыму произошло смертельное ДТП: среди погибших есть дети

Еще одного ребенка доставили в городскую больницу Феодосии













В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Kafanews.

Инцидент произошел на трассе "Таврида" в районе посёлка Приморский городского округа Феодосия.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь в направлении Керчи со стороны Белогорска, выехал на полосу встречного движения перед грузовиком MAN.

В результате лобового столкновения погибли 53-летняя женщина-водитель и двое детей – 2007 и 2013 годов рождения. Выживший в ДТП 12-летний ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу Феодосии.

Напомним, недавно в Харьковской области произошла страшная авария: легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник. Металлический прут ограждения насквозь проткнул одну из маленьких пассажирок, девятилетнюю девочку, которая от полученных ранений погибла на месте. Также были травмированы ее сестра и мать.

Кроме этого, в Винницком районе произошло ДТП с участием катафалка во время похоронной процессии. Траурный кортеж в то время проезжал около места, где несколько дней назад в ДТП попал 34-летний житель Винницы, которого хоронили.

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