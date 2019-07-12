Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Крыму произошло смертельное ДТП: среди погибших есть дети

12 июля, 13:31

Еще одного ребенка доставили в городскую больницу Феодосии

В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Kafanews.

Инцидент произошел на трассе "Таврида" в районе посёлка Приморский городского округа Феодосия.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь в направлении Керчи со стороны Белогорска, выехал на полосу встречного движения перед грузовиком MAN.

В результате лобового столкновения погибли 53-летняя женщина-водитель и двое детей – 2007 и 2013 годов рождения. Выживший в ДТП 12-летний ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу Феодосии.

 Напомним, недавно в Харьковской области произошла страшная авария: легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник. Металлический прут ограждения насквозь проткнул одну из маленьких пассажирок, девятилетнюю девочку, которая от полученных ранений погибла на месте. Также были травмированы ее сестра и мать.


Кроме этого, в Винницком районе произошло ДТП с участием катафалка во время похоронной процессии. Траурный кортеж в то время проезжал около места, где несколько дней назад в ДТП попал 34-летний житель Винницы, которого хоронили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Крым, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму произошло смертельное ДТП: среди погибших есть дети". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ужасы украинских дорог: в полиции выложили статистику за полгода

Сегодня, 12:24

На протяжении шести месяцев в ДТП погибли более 1300 человек

В Одесской области столкнулись микроавтобус и легковушка: четверо пострадавших

Сегодня, 12:13

Среди пострадавших есть семилетний ребенок

Экологическая катастрофа в Крыму: количество химикатов в море превышает норму

Сегодня, 12:02

Опубликованы документы с результатами исследований морской воды

В России машину смыло рекой: погибли взрослые и дети

Сегодня, 11:35

Жертвы пытались на машине УАЗ пересечь реку Шуй в республике Тува

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Советские машины, о которых мечтают иностранцы

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

В России отреагировали на оскорбления в Грузии в адрес Путина

Вратарь умер после отбитого пенальти

Кому за триста: самые неломучие машины

Неожиданный ход от УАЗа: "буханку" изменили до неузнаваемости

Спецслужбы задержали "командира ПВО" боевиков - СМИ

Дороже Rolls-Royce: СССРовский ЗИЛ-118 «Юность» взорвал автопром

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь