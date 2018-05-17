В Крыму свидетели обвинения по "делу" Балуха не явились в суд

Суд в Крыму отказался допрашивать заключенных из изолятора, где удерживают Балуха

"Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма 16 мая отклонил ходатайство защиты Владимира Балуха об экспертизе видеозаписей с камер наблюдения изолятора временного содержания.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Судья отказал в проведении технической экспертизы видеозаписей с камер наблюдения ИВС, которые зафиксировали инцидент между Владимиром Балухом и начальником изолятора Валерием Ткаченко.

Адвокаты настаивали, что это позволит определить, были ли удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на ответную реакцию", – говорится в сообщении.

"Я знаю правду о том, что происходит. Вчера допросили подчиненных Ткаченко. Вы видели, как они дрожали, чтобы не сказать чего лишнего о своем начальнике? Но все, что вчера было заявлено свидетелями, – это ложь. Я настаиваю на проведении этой экспертизы", – заявил Балух.

Кроме этого, "суд" отказал защите Балуха в допросе заключенных из камер изолятора временного содержания, где удерживают подсудимого.

Адвокаты украинского активиста ходатайствовали о запросе данных о заключенных в Раздольненском ИВС 12 августа 2017 года, в день, когда произошел конфликт между начальником изолятора Валерием Ткаченко и Балухом.

Сторона обвинения выступила против, отметив, что заключенные из других камер не могли слышать, что происходит в коридоре и камере Балуха.

Также сообщается, что сторона обвинения закончила представление "доказательств" вины украинской активиста.

Одним из таких доказательств, по мнению обвинения, стал протокол, составленный начальником Раздольненского изолятора временного содержания (ИВС) Валерием Ткаченко, где он описывает свою версию конфликта с Балухом.

В рапорте говорится, что во время очередного обхода начальник изолятора вместе с сотрудниками зашли в камеру к Балуха. После этого тот якобы начал "вести себя возбужденно", высказывал в адрес Ткаченко оскорбления "с помощью нецензурной брани, провоцировал на незаконные действия".

Также сообщается, что 16 мая некоторые свидетели обвинения не явились на заседание "суда" якобы из-за служебной занятости и командировки.

Следующее заседание состоится 31 мая в 15:00. Планируется, что сторона защиты начнет представление своих доказательств.