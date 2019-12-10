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В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробности

10 декабря, 10:03

Одной из жертв аварии стала глава подконтрольной оккупантам Черноморской районной администрации

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Объектив

На западе оккупированного Крыма произошло лобовое ДТП – дорогу не поделили легковушки KIA и Ford. Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе и глава подконтрольной России Черноморской районной администрации Людмила Глушко, сообщает "Интерфакс".

Авария случилась на трассе Черноморское – Евпатория. Погибли двое людей в KIA, и двое – в Ford. В пресс-службе так называемого управления МВД по Крыму рассказали, что все обстоятельства аварии устанавливаются.

Кроме того, председатель подконтрольного российским властям Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил агентству, что в аварии погибла глава администрации Людмила Глушко, но не уточнил подробности трагедии. Она возглавляла администрацию с июля 2016 года. Женщина скончалась в возрасте 54 лет.

Напомним, не так давно в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушки Lada Priora и Kia Optima. Погибли три человека, еще пятеро – пострадали.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП Крым погибшие чиновница столкновение автомобили

Источник: Интерфакс

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