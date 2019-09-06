В районе крушения прогулочного катера в Крыму нашли тело женщины

Из-за шторма не удается извлечь труп из воды, чтобы установить личность

Инцидент произошел в море у Судака / Фото: Сегодня

Спасатели Крыма в районе крушения прогулочного катера возле Судака, нашли на дне труп женщины. Об этом пишут местные СМИ.

"Во время поисков в районе Судака женщины, пропавшей после затопления прогулочного катера "Камелот", спасатели нашли в море труп", – говорится в сообщении.

Журналисты со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Крыму, уточняют, что из-за шторма спасатели не могут извлечь труп из воды для установления личности погибшей.

"Предварительно тело обнаружили. Но неизвестно, она ли это. Тело прибило к скалам. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий не могут подобраться, чтобы извлечь тело из воды", – сообщили представители оккупационных ведомств.

Сообщается, что спасатели обнаружили тело около 12:00 в километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. Также в ведомстве уточнили, что спасательная операция завершена. Проводится опознание.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма задержали судоводителя, управлявшего прогулочным катером, который затонул накануне.

По факту крушения возбуждено уголовное дело, судоводитель задержан в качестве подозреваемого.

Напомним, 5 сентября у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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