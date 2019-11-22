В оккупированном Крыму бушует непогода: ветер сорвал крышу со школы

На севере оккупированного Крыма в Джанкое со школы №7 ветром сорвало крышу. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе подконтрольного России регионального управления МЧС.

Местные жители говорят, что ночью сильный ветер повалил несколько деревьев и ограждений. В некоторых селах из-за непогоды отключено электричество. Как рассказали в МЧС, помощь спасателей никому не понадобилась. А накануне в Крыму распространили штормовое предупреждение на два дня из-за сильного ветра.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе штормовым ветром, который дует в городе с ночи 21 ноября, было повалено дерево – оно упало на контактную сеть знаменитого "камышового" трамвая, и его движение было приостановлено. А в Киеве 21 ноября на Теремках в районе Ипподрома из-за сильного ветра рухнул столб со светофором.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают, что зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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