В Украине начала работу полиция Крыма

В Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в оккупированной АР Крым и Севастополе, возглавил отдел Виктор Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

Отмечается, что 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют материк с полуостровом.

Работники вновь созданного отдела патрульной полиции будут нести службу и на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Князев представил нового главу Запорожской полиции: появились фото и видео

Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции в Луганской области Сергея Колесника.