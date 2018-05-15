В Украине начала работу полиция Крыма

Сегодня, 00:23

В Украине появилась патрульная полиция Крыма


Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

В Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в оккупированной АР Крым и Севастополе, возглавил отдел Виктор Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

Отмечается, что 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют материк с полуостровом.

Работники вновь созданного отдела патрульной полиции будут нести службу и на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

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Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах. 

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции в Луганской области Сергея Колесника.
Крым, полиция, присутствие, патрульная полиция, посты

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Источник:

"Сегодня"

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