В Украине начала работу полиция Крыма
В Украине появилась патрульная полиция Крыма
Пресс-служба Нацполиции
Пресс-служба Нацполиции
Пресс-служба Нацполиции
Пресс-служба Нацполиции
Пресс-служба Нацполиции
Пресс-служба Нацполиции
В Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в оккупированной АР Крым и Севастополе, возглавил отдел Виктор Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.
Отмечается, что 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют материк с полуостровом.
Работники вновь созданного отдела патрульной полиции будут нести службу и на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.
Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции в Луганской области Сергея Колесника.
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