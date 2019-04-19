В Ялте пенсионерку записали на УЗИ через полгода

Город и его окрестности обслуживает один врач

Фото: BLIZKO.

В Ялте. где недавно произошло массовое отравление в одном из санаториев, 65-летняя местная жительница Елена Гукова поделилась горьким опытом записи на процедуру УЗИ в городе.

У пенсионерки заболели суставы и она попросила у врачей направление на ультразвуковое исследование, сообщает Ялта-24.

Записываться на процедуру женщина пришла 12 апреля. Хирург Ялтинской горбольницы выдал ей направление на...17 сентября.

Об этом Гукова рассказала в ролике для YouTube:

"Я в таком шоке, что стою и сдвинуться с места не могу. Ноги у меня болят сейчас, надо найти причину… Я спрашиваю врача: "Извините, — говорю, — за это время можно 20 раз помереть!"

Они отвечают: "Если будет температура или покраснение – вызывайте скорую помощь, и тогда мы в течение двух дней сделаем вам УЗИ. Или ложитесь в больницу, и тогда вам тоже сделают УЗИ в течение двух дней".

Как сообщили медики, в настоящее время только один врач-узист обслуживает все города и поселки Большой Ялты, включая данную больницу. Женщина надеется, что ее видео увидит глава так называемой Республики Крым Сергей Аксенов, который, как она думает, примет меры.

Как сообщалось, в Киеве будут судить врачей, требовавших взятку у участника АТО.

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