Задержан боевик "самообороны Крыма", пытавшийся въехать в Украину

Хотел сделать себе украинский паспорт

Задержанный на допросе.

На контрольно-пропускном пункте "Каланчак" правоохранители задержали вчера во время попытки пересечения административной границы с оккупированным Крымом участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", который находился в розыске.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как сообщает Нацполиция, мужчина ехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы возобновить украинский паспорт.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым указанному участнику незаконного вооруженного формирования вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за указанное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, на КПП "Каланчак" был задержан разыскиваемый преступник, выдавший себя георгиевской ленточкой.

Также мы сообщали о незаконном задержании украинцев в Крыму.

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