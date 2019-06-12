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Задержан боевик "самообороны Крыма", пытавшийся въехать в Украину

12 июня, 10:24

Хотел сделать себе украинский паспорт

Задержанный на допросе
Задержанный на допросе.

На контрольно-пропускном пункте "Каланчак" правоохранители задержали вчера во время попытки пересечения административной границы с оккупированным Крымом участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", который находился в розыске.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как сообщает Нацполиция, мужчина ехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы возобновить украинский паспорт.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым указанному участнику незаконного вооруженного формирования вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за указанное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, на КПП "Каланчак" был задержан разыскиваемый преступник, выдавший себя георгиевской ленточкой.

Также мы сообщали о незаконном задержании украинцев в Крыму.

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Тег Крым, задержание, самооборона крыма, Каланчак

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