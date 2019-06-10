На границе с Крымом задержан преступник, "спалившийся" на георгиевской ленточке
Пограничники передали нарушителя Нацполиции
Вчера на контрольном пункте "Каланчак" пограничниками был задержан путешественник, следовавший из Крыма.
Как сообщает сайт Госпорганслужбы, украинские пограничники обратили пристальное внимание на гражданина после того, как увидели в его паспорте запрещенную "георгиевскую ленту".
После детальной проверки оказалось, что мужчина разыскивается правоохранителями Черниговской области за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения.
Попутно выяснилось, что гражданин еще и нарушил правила пересечения государственной границы, поскольку выезжал из Крыма в Россию через так называемый Керченский мост.
Нарушителя передали представителям Национальной полиции.
Как сообщалось, в Винницкой и Одесской областях пограничники не пропустили иностранцев с георгиевскими лентами.
В столице, в международном аэропорту "Киев" пограничники задержали и не пропустили в Украину россиянинас георгиевской лентой на чемодане.
Также сообщалось, что в Киеве на акции по случаю 9 мая произошла стычка из-за георгиевской ленты.
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