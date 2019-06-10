На границе с Крымом задержан преступник, "спалившийся" на георгиевской ленточке

Пограничники передали нарушителя Нацполиции

Фото: Госпогранслужба.

Вчера на контрольном пункте "Каланчак" пограничниками был задержан путешественник, следовавший из Крыма.

Как сообщает сайт Госпорганслужбы, украинские пограничники обратили пристальное внимание на гражданина после того, как увидели в его паспорте запрещенную "георгиевскую ленту".

После детальной проверки оказалось, что мужчина разыскивается правоохранителями Черниговской области за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Попутно выяснилось, что гражданин еще и нарушил правила пересечения государственной границы, поскольку выезжал из Крыма в Россию через так называемый Керченский мост.

Нарушителя передали представителям Национальной полиции.

Как сообщалось, в Винницкой и Одесской областях пограничники не пропустили иностранцев с георгиевскими лентами.

В столице, в международном аэропорту "Киев" пограничники задержали и не пропустили в Украину россиянинас георгиевской лентой на чемодане.

Также сообщалось, что в Киеве на акции по случаю 9 мая произошла стычка из-за георгиевской ленты.

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