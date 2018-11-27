Захват украинских моряков: Геращенко указала на подлость Кремля

Вчера, 18:56

Сейчас важно установить место содержания всех и состояние их здоровья, бороться за допуск врачей и адвокатов, а также за освобождение

Спецсовещание. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Спецсовещание. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы считаем ребят военнопленными, захваченными российскими сомалийскими пиратами в нейтральных водах. Мы видим подлость Кремля, который не предоставлял информацию, в т. ч. через офис омбудсмена, о состоянии здоровья и содержании ребят (по нашей информации, 4 из захваченных имеют ранения, один из них в тяжелом состоянии), оккупанты не ко всем допускают адвокатов", - написала она по итогам специального совещания для координации усилий по оказанию помощи украинским морякам.

Геращенко отметила, что сейчас важно установить место содержания всех и состояние их здоровья, бороться за допуск врачей и адвокатов, а также за освобождение.

Представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе указала, что специальное совещание состоялось по поручению главы государства, с участием уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, представителями Военно-морских сил ВСУ, МинВОТ, МИД, неправительственных организаций, занимающихся правами человека.

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Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
моряки, азовское море, Геращенко

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Источник:

"Сегодня"

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