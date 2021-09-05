Замглавы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы: в чем его обвиняют оккупанты

Завтра, 6 сентября, в оккупированном Крыму начнут избирать меры пресечения группе крымских татар, которые были задержаны 3-4 сентября. Среди задержанных заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов, двоюродные братья Азиз Ахтемов и Асан Ахтемов, а также Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов.
Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.
"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 Диверсия УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения...", – отметил Чубаров.
Позже Чубаров написал: "По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками Джелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".
Джелялову выдвинули подозрение в диверсии. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
Версия Следственного комитета РФ
Как передают российские СМИ, всех задержанных подозревают в повреждении газопровода на территории Крыма 23 августа, когда в Киеве проходил саммит "Крымская платформа".
По версии Следственного комитета РФ, они якобы причастны к повреждению газопровода в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленным повреждении имущества.
Россия притесняет верующих в Крыму – реакция МИД Украины
- Напомним, что после оккупации Крыма российские власти запретили деятельность Междлиса на полуострове. В Российской Федерации Меджлис, который считается высшим представительным органом крымскотатарского народа, отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен с 2016 года.
- В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к Москве с требованием отменить решение о зачислении Меджлиса к экстремистским организациям.
- В этом году так называемый Верховный суд Крыма приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы за участие в митинге в 2014 году.