ДТП на трассе Львов – Тернополь: легковушки превратились в металлический "мусор"

Сегодня, 17:57

Женщина – водитель Audi  шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

В Зборовском районе, на трассе Львов-Тернополь, 1 ноября около 11:00 не разминулись две иномарки.

"Водитель автомобиля Audi -100 двигалась в направлении Львова. В какой-то момент онапошла на обгон, пересекая сплошную полосу. Женщина выехала на встречную полосу, по которой в тот момент ехало другое транспортное средство – Subaru Forester", – сообщают в полиции.

Водитель Subaru попытался избежать столкновения. Но водитель Audi выехала на обочину другой полосы, машину  занесло и она врезалась во встречный автомобиль.

На момент ДТП в обоих автомобилях были пассажиры. Однако травмы получила только водитель Audi. Ее без сознания и с подозрением на перелом  таза госпитализировали в больницу.

Напомним, вчера  в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы. 

Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

Добавим, что  сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
ДТП, машины, Львов, Тернополь

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Источник:

"Сегодня"

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