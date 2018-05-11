На Закарпатье женщина продала свою подругу за восемьсот гривен

Женщины находили клиентов в сети Интернет и устраивали свидания в отелях

На Закарпатье во время предоставления интимных услуг за денежное вознаграждение задержали 21-летнюю сводницу и ее 37-летнюю подругу.

"Полицейские зафиксировали в гостинице райцентра Иршава факт сводничества и проституции. Как оказалось, 21-летняя жительница села Лисичево свела 37-летнюю жительницу Ужгорода с клиентом для оказания сексуальных услуг. Мужчина познакомился с девушками в сети Интернет", – сообщают в полиции.

Предварительно договорившись о встрече в отеле, женщины попросили за свои услуги 800 гривен, которые подруги собирались разделить между собой.

Сейчас в отношении 21-летней жительницы иршавского района открыто уголовное производство, а ее 38-летняя подруга будет отвечать за административные правонарушения.

Недавно на Закарпатье 19-летняя девушка вместе с подругой организовала маленький "бизнес", предлагая мужчинам интимные услуги через сайты знакомств.

А в Тернополе полицейские поймали "на горячем" сутенершу и ее "подчиненную". Ранее девушки разместили в соцсетях объявление о том, что они предоставляют сексуальные услуги за деньги. Желающие находились быстро, и за год работы у них появился целый список постоянных клиентов.

Ранее сообщалось, что во Львове и Харькове были разоблачены публичные дома, которые были завуалированы под стриптиз-клубы, Во время обысков задержали более 110 молодых девушек, большинство из которых оказывали сексуальные услуги за деньги.



