На границе с Румынией гремела стрельба

На Буковине пограничники Черновицкого отряда "поломали" планы контрабандистов переместить в Румынию 24 ящика сигарет.

"В ночь на 11 мая, на участке отдела "Селятино", в 100 метрах от линии границы, была обнаружена группа лиц, двигавшихся в сторону соседней страны. На момент задержания неизвестные бросились бежать, и не реагировали на предупреждения военнослужащих. В ходе преследования пограничники несколько раз выстрелили в воздух, чтобы остановить беглецов", – сообщают в Госпогранслужбе.

Посреди леса, на месте встречи со злоумышленниками, пограничники нашли полиэтиленовые пакеты, где находились около 12 тыс. пачек сигарет марки "Ротманс", "Марбл" и "Ашима".

Сейчас сигареты доставлены в пограничное подразделение и будут переданы представителям ГФС в Черновицкой области. Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к данному правонарушению.

Ранее на Закарпатье, в пункте пропуска "Лужанка", что на границе с Венгрией, 24-летний гражданин Украины пытался тайком провезти контрабандные сигареты. Мужчина приехал на автомобиле Citroën, днище которого было оборудовано специальным тайником.

Также мы писали, что на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля.