30 тысяч долларов за фото: житель Закарпатья угрожал даме испортить репутацию

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок он трех до семи лет

На Закарпатье, в городе Тячев задержали мужчину в возрасте около сорока лет, который, угрожая распространением провокационных фото, требовал от местной жительницы 30 тыс. долларов.

"Задержали злоумышленника при получении части ранее оговоренной суммы в размере одной тысячи долларов", – сообщают в прокуратуре.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия с целью документирования его противоправной деятельности и выявления всех причастных лиц к совершению данного преступления.

Первоочередная квалификация в данном уголовном производстве по ч.2 ст. 189 УК Украины – вымогательство (требование передачи имущества с угрозой разглашения сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок он трех до семи лет.

Напомним, не так давно в Ужгороде 20-летний парень, не в силах пережить расставание с возлюбленной, заманил ее к себе домой и закрыл в подвале. В случае бунта юноша пригрозил своей "пленнице" выложить в интернет фото, вероятно, компрометирующего характера.

Ранее в Мукачево задержали 32-летнего преступника, хорошо известного в криминальных кругах Закарпатья, и промышлявшего рэкетом. Гражданин Р. требовал от местного жителя 15 тыс. гривен. В случае неуплаты вымогатель угрожал мужчине физической расправой, поджогом дома и автомобиля.

Также на Прикарпатье задержали участников криминальной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных жителей.

акж



