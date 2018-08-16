30 тысяч долларов за фото: житель Закарпатья угрожал даме испортить репутацию

Сегодня, 06:31

Злоумышленнику грозит  лишение свободы на срок он трех до семи лет


Во вермя задержания. Фото: прокуратура Закарпатской области

Во вермя задержания. Фото: прокуратура Закарпатской области

Во вермя задержания. Фото: прокуратура Закарпатской области

На Закарпатье, в городе Тячев  задержали   мужчину в возрасте около сорока лет, который, угрожая распространением  провокационных  фото, требовал от местной жительницы 30 тыс. долларов.

"Задержали злоумышленника  при получении части ранее оговоренной суммы в размере одной тысячи долларов", – сообщают в прокуратуре.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия с целью документирования его противоправной деятельности и выявления всех причастных лиц к совершению данного преступления.

Первоочередная квалификация в данном уголовном производстве по ч.2 ст. 189 УК Украины – вымогательство (требование передачи имущества с угрозой разглашения сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок он трех до семи лет.

Напомним, не так давно в Ужгороде 20-летний парень, не в силах пережить расставание с возлюбленной, заманил ее к себе домой и закрыл в подвале. В случае бунта юноша пригрозил своей "пленнице" выложить в интернет фото, вероятно, компрометирующего характера.

Ранее в  Мукачево задержали 32-летнего преступника, хорошо известного в криминальных кругах Закарпатья, и промышлявшего рэкетом. Гражданин Р. требовал от местного  жителя 15 тыс. гривен. В случае неуплаты вымогатель угрожал мужчине физической расправой, поджогом дома и автомобиля.

Также на Прикарпатье задержали участников криминальной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных жителей.

акж
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Источник:

"Сегодня"

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