В Днепре задержали машину с человеком в багажнике: появились фото и видео

В Днепре полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в незаконном лишении свободы местного жителя. Как стало известно, заявление о похищении человека копы получили от свидетелей происшествия.

По словам очевидцев, у них на глазах трое мужчин избили и бросили в багажник машины молодого парня.

"На розыск преступной группы были ориентированы все наряды патрульной полиции. В результате преследования подозреваемых задержали, жертву освободили", – сообщили в полиции.







Автомобиль ВАЗ, в багажнике которого находился парень, заблокировали во дворе одного из жилых домов.

"Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские Амур-Нижнеднепровского отдела полиции Днепра устанавливают причины конфликта и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", – отметили в полиции.

Напомним, 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.