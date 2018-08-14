В Днепре задержали машину с человеком в багажнике: появились фото и видео

Сегодня, 12:04

Троих мужчин подозревают в незаконном лишении свободы днепрянина

 


В Днепре полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в незаконном лишении свободы местного жителя. Как стало известно, заявление о похищении человека копы получили от свидетелей происшествия.

По словам очевидцев, у них на глазах трое мужчин избили и бросили в багажник машины молодого парня.

"На розыск преступной группы были ориентированы все наряды патрульной полиции. В результате преследования подозреваемых задержали, жертву освободили", – сообщили в полиции.

Автомобиль ВАЗ, в багажнике которого находился парень, заблокировали во дворе одного  из жилых домов.

"Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские Амур-Нижнеднепровского отдела полиции Днепра устанавливают причины конфликта и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", – отметили в полиции.

Напомним, 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
Днепр, полиция, лишение свободы, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре задержали машину с человеком в багажнике: появились фото и видео". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: Facebook Руслан Форостяк

Избиение женщин в Одессе: полиция задержала дебошира

Вчера, 15:54

По факту нападения правоохранители открыли уголовное производство

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области обнаружили арсенал оружия и взрывчатки

Вчера, 11:15

Опасный тайник нашел местный житель, который искал металлолом в лесополосе
Загрузка...

Днепр

В Днепре в частном доме сгорели два человека

12 Августа, 23:38

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины

Запорожье

Фото: today.kz

В Запорожской области мужчина открыл стрельбу из ружья: двое пострадавших

12 Августа, 17:50

Ружье мужчина похитил из гаража односельчанина
Загрузка...