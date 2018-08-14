В Бердянске задержали банду: похищали людей и требовали выкуп

Сегодня, 19:30

Трое мужчин были задержаны по подозрению в похищении человека и вымогательстве

Фото: пресс-служба Запорожской таможни
Фото: пресс-служба Запорожской таможни

В курортном Бердянске Запорожской области полиция задержала подозреваемых в похищении людей и вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, 13 августа к стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.

Копы оперативно выяснили местонахождение автомобиля с подозреваемыми и их жертвой и задержали преступников. В авто были изъяты фрагменты деревянной палки, кастет, газовый баллончик, шприц с прозрачной жидкостью, зип-пакет с наркотиком и деньги. 

"Трое злоумышленников, 1985, 1986 и 1987 года рождения, задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч.2 ст.189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – семь лет лишения свободы. 

Напомним, 14 августа в Днепре средь бела дня на оживленном проспекте трое мужчин избили и похитили человека. Очевидцы вызвали копов, которые оперативно задержали подозреваемых.

Ранее мы сообщали, что неизвестные в Днепре ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
Бердянск, похищение, курорт, вымогательство, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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